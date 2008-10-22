Україна вдячна Європарламенту за намір вшанувати жертв Голодомору

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Україна вдячна Європарламенту за намір вшанувати пам`ять жертв Голодомору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Ми вдячні Європарламенту за намір розглянути це питання», - сказав він.

Заступник міністра закордонних справ України зазначив, що в питанні Голодомору Україна прагне лише вшанування пам`яті жертв цієї трагедії у світі, а також – розповсюдження інформації про це для того, щоб такі трагедії не могли повторитися в майбутньому.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що Голодомор – лише одна зі спланованих акцій проти українського народу, проведених на початку 20-го століття. За його словами, спочатку Радянська влада намагалася зруйнувати духовні цінності українського народу, шляхом руйнування церков, що відбувалося на початку 20-х років. Потім, у 1932-1933 роках, було завдано удару по українському селянству, як носію ідей незалежності, а в 1937-1938 роках була винищена значна частина української інтелігенції.

Водночас, К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що бажання України вшанувати пам`ять жертв Голодомору не спрямовано проти Росії.

У зв`язку з цим він висловив подив протидією Росії діям України в цьому напрямку. В якості прикладу заступник міністра привів ситуацію із фактичною забороною в Росії проведення акції «Негасима свічка».

«Коли свічка дійшла до Росії, ми отримали досить серйозну ноту від російського МЗС», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він зазначив, що оскільки акцію проводять неурядові громадські організації, то її проведення вирішено було продовжити, однак після цього лідери кілького українських неурядових організацій були викликані до російсьького ФСБ, де їм порадили припинити акції, погрожуючи проблемами в бізнесі та інших сфермах повсякденного життя.

«У підсумку ми вирішили обмежитися лише територією нашого посольства. Я навів вам цей приклад, щоб показати, яка демократія в Росії», - зазначив заступник міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент у Страсбурзі проведе дебати щодо вшанування Голодомору в Україні в 1932-1933 роках. Від імені Єврокомісії у дебатах візьме участь віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЖАНІ.