В Україні треба прискорити роботу з підготовки до ЗВТ з ЄС

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ наголошує на необхідності прискорення роботи в Україні з підготовки до створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам по завершенню 4-го раунду переговорів між Україною та ЄС про ЗВТ.

“Всі більше концентрують увагу на переговорному процесі, але він не є визначальним відносно того, що треба зробити в Україні. Звичайно, що потрібно, щоб і парламент працював, всі гілки влади. Бо переговори не можуть замінити того, що має робитися в Україні”, - сказав заступник міністра.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що вже в найближчому майбутньому країни Балкан будуть “втягнуті в орбіту” ЄС і, таким чином, якщо в Україні не буде зроблено необхідної підготовчої роботи, вона може втратити і ці ринки.

“Якщо ми зараз не будемо рухатися принаймні з такою ж швидкістю, як рухаються Балкани по шляху інтеграції, ми просто будемо втрачати ще одні ринки, ті ж самі балканські”, - сказав він.

“Я не скажу, що це для нас такі вже критичні ринки, але втрачаючи один маленький, другий, третій, десятий, зрештою, втрачаєш багато. Тому нам дуже треба активно займатися всередині країни”, - додав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення зони вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди про асоціацію. Переговори про нову базову угоді між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2009 року.