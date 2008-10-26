Європейський політичний центр проведе у Брюсселі політичний брифінг-сніданок з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Ангелом ГУРРІА
20:33, 26 жовтня 2008Новини ЄС
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В ході політичного брифінгу планується обговорити питання світової фінансової кризи, заходи, необхідні для її подолання, у регуляторній та податковій політиці, на ринку праці, а також питання міжнародного співробітництва у подоланні кризи.
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