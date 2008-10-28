Начальник Генштабу ЗСУ бере участь в засіданні військового комітету ЄС

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 28 жовтня, у Брюсселі розпочалося засідання Військового комітету Європейського Союзу на рівні начальників Генеральних штабів.

Від Збройних сил України участь у цьому заході бере делегація на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ, повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони.

Під час засідання начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ поінформує учасників заходу щодо процесів, які відбуваються у вітчизняному війську в рамках виконання Державної програми розвитку Збройних сил України до 2011 року.

Планується, що в ході засідання Військового комітету буде обговорено широке коло питань стосовно розвитку військового співробітництва з країнами Європи у контексті Європейської політики безпеки та оборони. У тому числі розглядатимуться питання, пов’язані з можливим залученням у майбутньому сил та засобів Збройних сил України до участі в операціях ЄС з підтримання миру.

Під час візиту передбачено також проведення низки двосторонніх переговорів між начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України та начальниками Генеральних штабів армій країн Євросоюзу.

Візит української військової делегації до Брюсселю завершиться 29 жовтня.