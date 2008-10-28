ЄС готує міжнародне розслідування російсько-грузинської війни

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. ЄС готує міжнародне розслідування причин російсько-грузинської війни.

Про це йдеться в інтерв’ю міністра закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернара КУШНЕРА, оприлюдненому сьогодні російською газетою “Коммерсантъ”.

“Всі країни-члени ЄС проголосували за його початок, ми готуємо його. Буде сформована невелика група інтелектуалів, політиків, юристів, які займуться цим питанням”, - сказав він.

Міністр також повідомив, що керівником комісії призначена “одна дама зі Швейцарії”, однак не уточнив, хто саме, зазначивши лише, що йдеться не про прокурора, а про спеціаліста з питань Кавказу.

Він також зазначив, що і Росії, і Грузії доведеться чимало зробити для співпраці з комісією і, зокрема, відкрити архіви.

“Якщо вони не погодяться – на них обрушиться вся міжнародна спільнота”, - наголосив Б.КУШНЕР.

Міністр також зазначив, що після вивчення архівів, комісія має провести зустрічі з міністрами оборони, Президентами.

“Я не знаю, чи погодиться пан (Президент Росії Дмитро – УНІАН) МЕДВЕДЄВ. Утім, чого він має відмовлятися від співпраці з розслідуванням?”, - сказав французький міністр.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Б.КУШНЕР заявив, що ЄС наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування, посилаючись на рішення, схвалене в той же день на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.