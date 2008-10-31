У жовтні річна інфляція в зоні євро знизилася

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у жовтні 2008 року (жовтень-2008 до жовтня-2007) в зоні євро становитиме 3,2%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У вересні 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 4,2%.

До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.