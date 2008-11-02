У Ніцці розпочнеться 22-ий самміт ЄС-Росія

В ході самміту планується обговорити виконання плану врегулювання ситуації в Грузії, а також розглянути весь спектр двосторонніх відносин між ЄС та Росією, в тому числі, можливість поновлення переговорів про нову угоду між ЄС та Росією. Євросоюз представлятимуть Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА. Росію представлятиме Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ.