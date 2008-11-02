У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ

В ході засідання Комітет планує визначитися щодо проектів доповідей Клаудіо ФАВА (група соціалістичних партій, Італія) про запровадження санкцій проти роботодавців, які приймають на роботу нелегальних мігрантів, Еви КЛАМТ (група народних партій, Німеччина) про умови в’їзду та проживання в ЄС висококваліфікованої робочої сили з третіх країн. Крім того, депутати планують заслухати виконавчого директора Європейського агентства з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС (ФРОНТЕКС) Ілкку ЛАЙТІНЕНА щодо робочої програми агентства на 2009 рік.