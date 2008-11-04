Міністри ЄС погодилися надати допомогу Угорщині

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС підтримала виділення 6,5 млрд. євро допомоги Угорщині.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

У рішенні Ради зазначається, що у свою чергу влада Угорщині взяла на себе зобов`язання прискорити консолідацію національного бюджету та реформування бюджетного управління.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 жовтня було схвалено рішення про надання Єврокомісією 6,5 млрд. євро разом з наданням 12,5 млрд. євро допомоги від Міжнародного валютного фонду та 1 млрд.євро від Світового банку.

Фінансова допомога буде надана в контексті зобов’язань Угорщини імплементувати відповідну програму дій, яка буде включена до наступної Програми наближення (Програми наближення чи конвергенції – це програми ЄС, що приймаються для країн, що не входять до зони євро, і стосуються, передусім, управління державними фінансами з метою виконання цими країнами цілей Пакту стабільності та зростання – УНІАН).

Для надання допомоги країні, що не входить до зони євро, але є членом ЄС, Комісія, відповідно до законодавства ЄС, використовує гроші, які позичає на ринку. Загалом, на всі країни-члени ЄС, що не входять до зони євро, Єврокомісія може надати допомоги на суму в 12 млрд. євро.