У вересні обсяг роздрібної торгівлі знизився

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. У вересні 2008 року порівняно з серпнем 2008 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні зменшився на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні-2008 порівняно з вереснем-2007 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 1,6% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27.

У вересні 2008 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із серпнем 2008 року залишалася стабільною в євро зоні та в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,3% в єврозоні та на 0,2% - в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у вересні-2008 порівняно із серпнем-2008 спостерігалося в 9 країнах-членах, при чому найбільше - в Люксембургу (2,6%), Бельгії (1,4%) та Франції (0,9%). Найбільше зниження – в Латвії (-4,1%), Естонії (-2,6%) та Німеччині (-2,3%).

У вересні 2008 року порівняно з вереснем 2007 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 2,0% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,1% в єврозоні, але зріс на 0,4% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Румунії (15,0%), Польщі (7,1%) та Словаччині (4,5%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-13,4%), Естонії (-9,9%) та Іспанії (-7,1%).

У серпні 2008 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з липнем 2008 року зрісл на 0,4% в єврозоні і на 0,4% в ЄС-27.