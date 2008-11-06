Мінськ переводить відносини з ЄС в практичну площину

Київ. 6 листопада. УНІАН. Офіційний Мінськ заявляє, що співпраця Білорусі і Євросоюзу переходить в практичну площину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це сьогодні на брифінгу в Мінську заявив прес-секретар білоруського зовнішньополітичного відомства Андрій ПОПОВ.

«У площині формалізації будь-яких «дорожніх карт» тощо наші нинішні контакти з європейськими партнерами не відбуваються. У цьому контексті ми цю тематику не обговорюємо в якомусь жорсткому форматі. Ми продовжуємо консультації з метою переведення у практичну площину співпраці в тих сферах, де у наших сторін є абсолютно чіткий взаємний інтерес. Це і торговельно-економічний блок, і співпраця з митних питань, і розвиток транзитної інфраструктури, енергетична безпека і цілий ряд інших питань», - сказав А.ПОПОВ.

За його словами, білоруська сторона розраховує, що безпосередні контакти між експертами приведуть до конкретних результатів. «Ми вважаємо, що ця робота проводиться на користь Білорусі і в цілому великої, об`єднаної Європи, тому ми, природно, за продовження такої роботи», - наголосив він.

Водночас, прес-секретар не уточнив, про яке «домашнє завдання» від Євросоюзу говорив напередодні віце-прем`єр-міністр Білорусі Андрій КОБЯКОВ. «Що стосується «домашніх завдань», то ми виходимо з того, що сторони тут нікому нічого не нав`язують. Ми вважаємо, що фундаментальним принципом співпраці між двома сторонами є принцип взаємної поваги інтересів один одного. Ми виходимо з того, що є сфери, де у сторін є очевидний взаємний інтерес, і ця співпраця в інтересах не тільки Білорусі. Ми нічого і ні у кого не випрошуємо, ми можемо і в змозі пропонувати Європейському Союзу співпрацю там, де, як нам представляється, ЄС міг би мати значну для себе вигоду», - пояснив А.ПОПОВ.

Прес-секретар МЗС зазначив, що під час діалогу обговорюється широкий спектр питань. «Ми не йдемо від тих питань і проблем, які ставлять перед нами європейські колеги. Вони стосуються найрізноманітніших тем, але ми вважаємо, що необхідно рухатися в нашій співпраці до досягнення конкретних результатів з тим, щоб громадяни і економіки держав - членів Європейського союзу і Білорусі відчували конкретну віддачу від нашої співпраці. Як нам здається, ми дійшли до нагальної необхідності, особливо в умовах економічних реалій у світі, до того, щоб взаємодіяти один з одним і одержувати від цього конкретну практичну віддачу. Нам здається, що наші європейські партнери до цього усвідомлення підійшли, і ми з цього виходимо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада під час зустрічі в Мінську із заступником генерального директора із зовнішних зв`язків Єврокомісії Хьюгом МІНГАРЕЛЛІ віце-прем`єр-міністр Білорусі А.КОБЯКОВ заявив, що офіційний Мінськ усвідомлює необхідність роботи над «домашнім завданням», яке визначене в діалозі з Євросоюзом. Але водночас, зазначив він, Білорусь розраховує «на адекватні заходи у відповідь з боку ЄС».

«Ми зацікавлені в повноцінній і тривалій співпраці з Євросоюзом з акцентом на економічному чиннику», - заявив представник білоруського уряду.

Робочий візит до Мінська делегації Європейської комісії на чолі із заступником генерального директора генерального директората із зовнішних зв`язків Європейської комісії Х.МІНГАРЕЛЛІ проходив 3-5 листопада в розвиток домовленостей, досягнутих під час зустрічей міністра закордонних справ Білорусі Сергія МАРТИНОВА з Верховним представником ЄС із загальної зовнішньої політики і політиці безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ і «трійкою» ЄС.