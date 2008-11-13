Спікер ВР Криму пропонує провести дні культури автономії в Польщі

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. Голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує провести в Польщі Дні культури Криму і економічний форум, в ході якого автономія могла б презентувати свої можливості.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, таку пропозицію А.ГРИЦЕНКО озвучив сьогодні на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ.

А.ГОРЄВА повідомила, що польська сторона підтримала ініціативу голови парламенту автономії.

У ході зустрічі також обговорювалися плани польської сторони, що стосуються відкриття на території АРК консульської установи Республіки Польща.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що позитивно оцінює можливі перспективи співпраці з Кримом в торговельно-економічній, гуманітарній і культурній сферах.