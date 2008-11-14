ЄС не говорив про розслідування війни в Грузії з Росією

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. ЄС не обговорював з Росією питання створення комісії з розслідування війни з Грузією.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР по завершенню самміту ЄС-Росія в Ніцці.

«Ні, ми не обговорювали цього питання», - сказала комісар.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР заявив, що ЄС готує міжнародне розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни. Рішення про проведення розслідування було схвалене 15 вересня на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.

Головою комісії з розслідування може стати Рейді ТАЛЬЯВІНІ зі Швейцарії, яка раніше була спеціальним представником ООН в Грузії, а також представником головуючого в ОБСЄ на Кавказі.

12 листопада Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ повідомив журналістам, що Росія вважає, що її представники мали б брати участь у роботі такої комісії.