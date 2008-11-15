У Страсбурзі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владіміра ШПІДЛИ

В ході прес-конференції комісар представить доповідь щодо вільного пересування робочої сили в Європі внаслідок розширення ЄС. На підставі доповіді Рада ЄС оцінить ефективність перехідних обмежень на вільний рух робочої сили та доцільність їхнього продовження, зокрема, для Болгарії та Румунії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року.