Під час планування відпустки туристи все ще більше довіряють живим людям, ніж ШІ, – дослідження

Люди, як і раніше, розглядають цифрові інструменти радше як відправну точку для подальшого планування маршруту.

Хоча інструменти штучного інтелекту (ШІ) дедалі більше проникають у сферу туризму, далеко не всі мандрівники поспішають повністю їм довіряти.

Як показало нещодавнє дослідження Hilton 2027 Trends, досвід і знання реальних людей, як і раніше, залишаються основними інструментами для туристів під час планування відпустки. При цьому цифрові інструменти вони скоріше розглядають як відправну точку для подальшого планування маршруту.

"Вирушивши в подорож, багато мандрівників шукають інформацію, що виходить за межі алгоритмів. Чи справді цей ресторан такий гарний, як про нього кажуть? У якому районі сьогодні панує найкраща атмосфера? Куди насправді ходять місцеві жителі? Все частіше вони звертаються до співробітників готелів, очікуючи відповідей, заснованих на реальному досвіді, а не на онлайн-відгуках", – зазначають автори дослідження.

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Вони підкреслюють, що рекомендації консьєржів та персоналу – це не результат колективного збору думок, а плід багаторічного знання місцевості та інтуїтивного розуміння того, що саме підійде конкретному гостю.

Водночас аналітики зазначають, що оптимальним для туристів є поєднання цих двох інструментів – можливостей ШІ для швидшого та розширеного пошуку пропозицій із рекомендаціями реальних людей для підстраховки.

Згідно з результатами дослідження, на даний момент 70% опитаних мандрівників довіряють персоналу готелів під час планування поїздок, але 63% також покладаються на інструменти ШІ при прийнятті рішень. Однак рівень довіри знижується, коли ШІ доводиться вирішувати більш тонкі та складні завдання. Лише 22% готові довірити ШІ складання маршруту з урахуванням їхніх інтересів, 20% – вибір ресторанів або барів, і лише 18% – пошук маловідомих місцевих пам'яток або розваг.

Ставлення до цього питання також залежить від покоління. Міленіали (1981-1996 роки народження) найбільш відкриті до рекомендацій цифрових інструментів: вони лідирують серед усіх вікових груп за рівнем довіри до ШІ в таких питаннях, як складання маршрутів (26%), вибір ресторанів (23%) та пошук ідей для подорожей (23%). Представники покоління бебі-бумерів (1946-1964 роки народження), навпаки, незмінно більше довіряють досвіду реальних людей, покладаючись на турагентів та співробітників готелів під час ухвалення найрізноманітніших рішень, пов'язаних із поїздками.

При цьому під час ухвалення рішень щодо поїздок члени сім'ї залишаються для мандрівників найнадійнішим джерелом порад (87%). Найчастіше мандрівники довіряють порадам партнерів або подружжя (51%), за ними йдуть брати та сестри (16%) і матері (13%).

Серед батьків, що належать до покоління бебі-бумерів, 29% називають своїх дітей головним джерелом рекомендацій щодо подорожей. Водночас зумери (1997-2012 роки народження) – перше покоління, яке виросло в умовах високої цифрової грамотності, – удвічі частіше, ніж міленіали, звертаються за надійними порадами до батьків.

Втім, зазанчають експерти, довіра у питаннях подорожей не обмежується колом сім'ї та друзів. Мандрівники дедалі частіше прислухаються до тих, хто довів свою компетентність на практиці – до так званих "майстрів накопичення балів" (points-maxxers). В епоху нескінченних рекомендацій в інтернеті високий статус у програмі лояльності став своєрідним маркером надійності: він свідчить про те, що людина багато подорожує, чудово розбирається в системі та вміє користуватися привілеями, які можуть вислизнути з-під уваги інших. Це формує новий клас авторитетних експертів у сфері подорожей: це не знаменитості чи творці контенту, а досвідчені учасники програм лояльності з вашого власного оточення.

Якщо розглядати ситуацію за регіонами, то у використанні інструментів ШІ для планування поїздок лідирують китайські мандрівники: 35% з них мають намір використовувати універсальні сервіси на основі штучного інтелекту, а 21% – спеціалізовані планувальники подорожей із ШІ. Водночас у США головним джерелом надійних рекомендацій залишаються співробітники готелів: до них звертаються 26% мандрівників, коли шукають поради щодо вибору ресторанів, і 25% – коли хочуть знайти цікаві, але маловідомі місцеві пам'ятки та розваги.

Використання ШІ в подорожах

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали сім мобільних додатків, без яких туристам не обійтися на відпочинку.

Також туристам розповіли, як саме ШІ може допомогти їм у плануванні відпустки, але й застерегли від "сліпої" довіри до нього.

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