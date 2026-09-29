Як у 'Формулі-1': український перехоплювач збив 'Герань-5' на рекордній швидкості, – BI

Український дрон знищив російську "Герань" на швидкості 425 км/год.

Повітряні бої українських дронів-перехоплювачів та новітніх російських безпілотників "Герань", судячи з усього, відбуваються на швидкостях, що перевищують швидкість болідів "Формули-1" або японських швидкісних поїздів. Про це пише Business Insider.

Так, благодійний фонд Сергія Притули опублікував звіт про один із таких боїв на надвисоких швидкостях.

На опублікованому відео з українського безпілотника він наближається до іншого дрона, який за силуетом схожий на "Герань-5" – російський реактивний дрон-камікадзе.

Відео дня

Камера скорочує відстань до "Герані-5" і майже впритул наближається до неї, після чого запис обривається, що зазвичай свідчить про успішне або майже успішне перехоплення.

"Безпілотник було знищено під час польоту зі швидкістю 425 км/год на висоті понад 3 км", – повідомили у фонді.

За даними фонду, зйомку проводив розрахунок 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку ЗСУ, дислокованого в Полтавській області (центральна частина України). У підрозділі використовували новий дрон-перехоплювач, спеціально розроблений для боротьби з безпілотниками, оснащеними реактивними двигунами.

Українська розвідка заявляла, що "Герань-5" здатна розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину, що робить її найшвидшим із російських дронів-камікадзе.

Для порівняння: максимальна швидкість, яку коли-небудь розвивав болід "Формули-1" (під час спроби встановити рекорд швидкості на модифікованому автомобілі Honda), становила 397 кілометрів на годину. Швидкість перехоплення також перевищила швидкість знаменитого японського поїзда "Сінкансен", який розганяється до 320 кілометрів на годину.

Українські чиновники повідомляли про подібні швидкісні показники наприкінці минулого року, однак вони не були зафіксовані в бойових умовах. Тож цей показник став новим бойовим досягненням для українських дронів-перехоплювачів, які проектуються як недорогі та придатні для масового виробництва апарати, пише BI.

Російські реактивні дрони

Нагадаємо, капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко вважає, що Україні для збивання російських реактивних дронів у майбутньому доведеться робити ставку на зенітно-ракетні комплекси малої дальності або на комбінацію "артилерія плюс зенітно-ракетна система". На його думку, у перспективі перед ЗСУ стоять два виклики. Перший – росіяни збільшуватимуть швидкість своїх реактивних дронів, другий – дрон-перехоплювач керується оператором, який може нормально впоратися з наведенням на швидкості до 250–300 км/год. Але коли швидкість буде вищою, виконати завдання щодо фізичного наведення дрона на ціль стане набагато складніше.

Також раніше стало відомо, що росіяни почали застосовувати нову модифікацію реактивного БПЛА "Герань-5", яка отримала нову систему навігації та змінену конструкцію фюзеляжу.

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