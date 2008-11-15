У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС

В ході засідання міністри планують схвалити висновки щодо сприяння культурній різноманітності, розглянути проект резолюції щодо Європейської стратегії мультлінгвізму, схвалити висновки щодо Європейської цифрової бібліотеки Europeana, рекомендації щодо мобільності молодих волонтерів в Європі, висновки щодо покращення співпраці європейських шкіл, посилення Європейської співпраці в професійному навчанні та тренінгах.

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