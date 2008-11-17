Цього тижня відбудеться засідання Комітету співробітництва Україна-ЄС

Київ. 17 листопада. УНІАН. 20 листопада у Києві проходитиме чергове, 11-те засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, делегації України та Євросоюзу, очолювані віце-прем’єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ та генеральним директором Європейської комісії Хьюго МІНГАРЕЛЛІ, обміняються думками щодо виконання у 2008 році заходів, передбачених Планом дій Україна-ЄС.

У ході засідання буде обговорено питання укладення угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, перспективи поглиблення співпраці у сфері зовнішньої політики та безпеки, розвиток економічного та секторального співробітництва, перспективи безвізового діалогу.