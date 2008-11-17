В Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО

Київ. 17 листопада. УНІАН. 19 листопада у Брюсселі (Бельгія) відбудеться засідання Комісії «Україна-НАТО» на рівні послів за участю міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, в ході засідання буде обговорено питання підготовки до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якій буде зроблено першу оцінку прогресу України у рамках започаткованого після Бухарестського саміту періоду інтенсивної взаємодії на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов’язаних із зверненням України щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними.

Під час перебування В.ОГРИЗКА в Брюсселі планується його зустріч з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.