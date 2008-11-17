У вересні в ЄС зареєстровано негативне сальдо зовнішньої торгівлі

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. За попередніми оцінками, у вересні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становитиме 5,6 млрд. євро, негативне сальдо зовнішньої торгівлі всіх 27-ми країн-членів ЄС (ЄС-27) становитиме 23,0 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У вересні 2007 року в зоні євро було позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 2,9 млрд. євро. У серпні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становило 9,4 млрд. євро проти позитивного сальдо в 1,1 млрд. євро у серпні-2007.

В ЄС-27 у вересні 2007 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 16,6 млрд. євро. У серпні-2008 баланс становив -27,5 млрд. євро проти -16,6 млрд.євро у серпні-2007.

В 2007 році в єврозоні було позитивне сальдо торгівлі в 28,3 млрд. євро, в ЄС-27 – негативне в 185,7 млрд. євро.