Тютюнники ЄС вимагали від міністрів не чіпати субсидії (фото)

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. В Брюсселі відбулася масова акція протесту фермерів тютюнових ферм та співробітників заводів з переробки тютюну проти намірів скоротити субсидії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, близько 10 тис. фермерів та співробітників зібралися між будинком Ради ЄС, де сьогодні відбувалося засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС, на якому якраз і планувалося переглянути субсидії, та будинками Єврокомісії.

Фермери вимагали зберегти існуючу систему підтримки тютюнових ферм не до 2010 року, як це передбачалося раніше, а щонайменше, до 2013 року.

Згідно з досягнутою міністрами домовленості в 2004-му році, починаючи з 2010-го року половина субсидій, передбачених на тютюнову промисловість має спрямовуватися до спеціального фонду для допомоги галузі переходити на вирощування інших видів рослин.

Водночас, фермери та працівники переробних заводів побоюються значного скорочення робочих місць в галузі.

Так, представник Міжнародного союзу вирощувачів тютюну Франсуа ВІДЕЛЬ заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, що за останні три роки галузь вже втратила 250 тис. робочих місць. Крім того, за його словами, вирощування тютюну вимагає роботи до 40 осіб на 1 га, на відміну від багатьох інших видів продукції, при цьому більшість тютюнових ферм мають один-два гектари землі, а відтак їм важко переключитися на виробництво інших рослин.

18 листопада комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР БОЕЛЬ заявила депутатам Європарламенту у Страсбурзі, що не підтримуватиме перегляду домовленостей, досягнутих в 2004 році.