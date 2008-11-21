СБУ приєднається до комітету безпеки країн Центральної Європи

Київ. 21 листопада. УНІАН. Служба безпеки України увійде до складу Середньоєвропейського комітету з безпеки, членами якого є держави Центральної Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у рамках участі делегації Служби безпеки України на чолі з виконуючим обов’язки голови СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ у засіданні Спеціального комітету НАТО, що відбулось 20 листопада у місті Будапешт, керівниками спеціальних служб країн-членів Середньоєвропейського комітету з безпеки (Middle European Conference - MEC) прийнято рішення щодо підтримки приєднання України до цієї організації.

Середньоєвропейський комітет з безпеки (Middle European Conference - MEC) створено у середині 90-х років за ініціативи Загальної служби розвідки та безпеки Королівства Нідерландів (AIVD). До його складу увійшли спецслужби держав Центральної Європи: Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Нідерландів, Люксембургу, Бельгії, Данії, Німеччини, Швейцарії, Румунії та Словенії, а також Болгарії, Хорватії та країн Балтії.

Мета діяльності комітету - боротьба з тероризмом та незаконною міграцію, а також забезпечення економічної безпеки країн-членів організації.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також провів низку двосторонніх зустрічей, під час яких обговорено питання співпраці України та країн-членів НАТО на рівні спецслужб у галузі протидії міжнародному наркобізнесу, боротьби з тероризмом, міжнародних зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення тощо.