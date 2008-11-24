Україна та Іспанія обговорять питання спрощення візового режиму

Київ. 24 листопада. УНІАН. У середу, 26 листопада, в Києві відбудуться українсько-іспанські переговори з консульсько-правових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, в ході переговорів обговорюватимуться питання, пов’язані із забезпеченням захисту та інтересів громадян обох держав, зокрема, міграційно-візова проблематика, працевлаштування та соціальний захист, консульський захист прав та інтересів громадян сторін, міжнародне усиновлення та захист прав дитини.

Особливу увагу буде приділено проблематиці подальшого спрощення режиму поїздок громадян України до держав-членів Євросоюзу, зокрема, до Іспанії.