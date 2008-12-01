Скільки грошей ЄС виділить на підтримку економіки стане відомо за тиждень

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Остаточна сума грошей, яку в ЄС виділять на стимулювання економіки стане відомою за тиждень.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у французькому головуванні в ЄС.

“Зараз країни будуть робити свої пропозиції, і це триватиме до кінця тижня і, навіть на початку наступного тижня”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник французького президентства в ЄС зазначив, що не факт, що вдасться зібрати всю запропоновану Єврокомісією суму в 200 млрд. євро. Водночас, за його словами, головним елементом пропозицій Єврокомісії, представлених 26 листопада, є іде, яким чином краще стимулювати економіку в період фінансової кризи.

“А потім кожен діє, як він може і наскільки він має необхідність в тих чи інших умовах”, - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що цифри грошей, що виділятимуться з бюджету ЄС не підлягатимуть зміні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Єврокомісія запропонувала витратити 200 млрд. євро на підтримку економіки в умовах кризи.

Більша частина цих коштів – 170 млрд. євро – має бути виділена з бюджетів країн-членів ЄС, решта 30 млрд. - з бюджету ЄС та за рахунок Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість проекту становить 1,5% річного ВВП країн-членів ЄС.

На переконання Єврокомісії, державні гроші мають піти на підтримку екологічних ініціатив, кредити промисловості, а також – за рахунок зниження податків.

Проти пропозицій Єврокомісії вже висловилися Німеччина та Ірландія.