У жовтні ціни промвиробників в ЄС продовжили зниження

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. У жовтні 2008 року ціни промислових виробників знизилися порівняно з вереснем 2008 року на 0,8% в єврозоні та на 1,4% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні-2008 порівняно з жовтнем-2007 ціни виробників зросли на 6,3% єврозоні та на 7,3% в ЄС-27.

У жовтні-2008 порівняно з вереснем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,4% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 2,0% в єврозоні та на 4,0% в ЄС-27. Напівфабрикати зменшились на 1,0% в обох зонах. Ціни на товари короткочасного споживання зменшились на 0,1% в обох зонах, на товари тривалого використання зросли на 0,3% в обох зонах, на капітальне майно – не змінилися в єврозоні та зросли на 0,1% в ЄС-27.

Зростання було зареєстровано лише в Угорщині (1,2%), Словаччині (0,9%), Ірландії (0,4%) та на Кіпрі (0,1%). Найбільше зниження спостерігалося в Данії (–5,1%), Великобританії (-4,2%), а також в Греції (–2,8%).

У жовтні-2008 порівняно з жовтнем-2007 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 3,2% в єврозоні та на 3,9% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 15,8% в єврозоні та на 16,9% в ЄС-27, ціни на напівфабрикати зросли на 4,4 в єврозоні та на 5,1% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 2,7% в єврозоні та на 3,6% в ЄС-27, на товари тривалого використання зросли на 2,7% в єврозоні та на 2,8% в ЄС-27, на капітальне майно - на 2,2% в єврозоні та на 2,8% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у жовтні-2008 порівняно з жовтнем-2007 зареєстроване в Люксембургу (21,1%), Румуніїї (15,0%) та Литві (14,7%). Найменше зростання цін зареєстроване в Чехії (3,9%), Франції (4,3%) та Словенії (4,8%).

У вересні-2008 порівняно з серпнем-2008 ціни промислових виробників зменшилися на 0,3% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27.