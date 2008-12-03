Україна має виконати певні вимоги, щоб донори знайшли гроші на ГТС

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Для проведення конференції донорів на реконструкцію ГТС Україна також має виконати певні вимоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції, представляючи пропозиції Єврокомісії щодо Східного партнерства, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Для проведення такої конференції Україна такоє має виконати певні вимоги», - сказала вона.

Комісар не уточнила, що мається на увазі, однак зазначила, що політикою Східного партнерства країни Євросоюзу хочуть забезпечити як енергетичну безпеку країн-східних партнерів, так і країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, Єврокомісія представила пропозиції щодо Східного партнерства. В галузі енергетики пропозиції передбачають підписання меморандумів про взаєморозуміння, які мають сприяти забезпеченню енергетичної безпеки ЄС, у тому числі через “спільне управління та навіть володіння трубопроводами компаніями країн-постачальників, транзитерів та споживачів”.

Учасниками Східного партнерства мають стати Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія, а також Білорусь (при виконанні необхідних умов щодо демократизації країни – УНІАН).