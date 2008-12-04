ЄК пропонує створити Економічну спільноту сусідів зі східними сусідами

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Єврокомісія вважає за можливе в майбутньому створити Економічну спільноту сусідів (ЕСС) зі східними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в комюніке Єврокомісії для Ради ЄС та Європарламенту про Східне партнерство, оприлюдненому ввечері 3 грудня.

“Довготерміновою метою могло б бути створення мережі двосторонніх угод (про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі – УНІАН) серед партнерів, яка може привести до створення ЕСС”, - зазначається у комюніке.

У документі зазначається, що ЕСС може бути схожою на Європейську економічну зону, яку зараз ЄС має з Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном, при імплементації східними партнерами всього обсягу європейського законодавства в торгівельній та економічній сферах.

У документі звертається увага, що ЕСС може бути створений лише після укладення угод між ЄС та країнами-партнерами щодо створення глибоких та всебічних зон вільної торгівлі, передумовами для чого має бути членство країн-партнерів у Світовій організації торгівлі (серед країн, що підпадають під ініціативу Східного партнерства лише Білорусь та Азербайджан не завершили переговори про вступ до СОТ – УНІАН).

Угоди про зони вільної торгівлі між країнами-партнерами та ЄС включатимуть всю торгівлю, включаючи енергетику, і матимуть на меті якомога більшу лібералізацію з урахуванням можливої асиметрії в процесі лібералізації, залежно від рівня розвитку та готовності країн-партнерів.

Угоди про зони вільної торгівлі, які мають стати складовою частиною угод про асоціацію між ЄС та країнами-партнерами, на переконання Єврокомісії, створять реальну перспективу для посилення руху товарів (що включатиме угоди про оцінку відповідності та визнання промислових продуктів, а також визнання еквівалентності санітарних та фітосанітарних стандартів для сільськогосподарської продукції), капіталів та послуг (з урахуванням взаємного визнання законодавчої та інституційної бази для певних секторів, створення кращих умов для створення компаній) у довгостроковій перспективі.

У комюніке також пропонується включати до угод про Асоціацію положення про наміри створити зони вільної торгівлі з партнерами, навіть, якщо вони будуть ще не готові до проведення таких переговорів.

Крім того, у комюніке пропонується одночасно проводити переговори щодо окремих секторальних питань, таки як географічні назви товарів, сільськогосподарській діалог, захист інтелектуальної власності.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.