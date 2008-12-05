У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики
18:01, 05 грудня 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри панують розглянути пакет законодавства щодо енергетики та боротьби з кліматичними змінами, енергоефективності, обговорити другий стратегічний енергетичний огляд щодо неенергетичної безпеки, визначитися щодо пропозицій про внесення змін до законодавства про управління авіацією та авіаційний контроль.
Дата проведення: 8-9 грудня 2008 року Час початку: 8 грудня 2008 року, 10-00.
Час початку: 8 грудня 2008 року, 10-00.
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