У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують затвердити квоти вилову риби на 2009 рік, а також обговорити питання санітарної безпеки імпортованої сільськогосподарської продукції.

Дата проведення: 18-19 грудня 2008 року Час початку: 18 грудня 2008 року, 10-00.