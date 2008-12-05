У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС
21:15, 05 грудня 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують затвердити квоти вилову риби на 2009 рік, а також обговорити питання санітарної безпеки імпортованої сільськогосподарської продукції.
Дата проведення: 18-19 грудня 2008 року Час початку: 18 грудня 2008 року, 10-00.
Час початку: 18 грудня 2008 року, 10-00.
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