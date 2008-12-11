Качинський та Туск разом полетять на самміт ЄС

Варшава. 11 грудня. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ вирішив допомогти главі польського уряду Дональду ТУСКУ дістатися на саміт Європейського Союзу після того, як рейсовий літак, яким прем’єр планував летіти до Брюсселя, зламався.

Як повідомляє TVN24, Д.ТУСК мав летіти рейсовим літаком на дводенний саміт Євросоюзу, що розпочинається сьогодні в Брюсселі, однак рейс польської компанії LOT спочатку відклали, а потім взагалі відмінили через технічну несправність літака.

«Нас привезли під літак і сказали, що він не полетить. Порадили звернутись до компанії Brussels Airlines, аби переоформити квитки на наступний рейс на 16.00», - розповів польський депутат Європарламенту Ян МАСЄЛ, котрий мав летіти тим же літаком.

Початок саміту Євросоюзу заплановано на 15.00.

За даними TVN24, Л.КАЧИНСЬКИЙ, який зараз перебуває у Познані на конференції з питань запобігання глобальної зміни клімату, після того, як дізнався про проблеми прем’єра, запропонував йому полетіти на саміт урядовим літаком разом з ним.

Як повідомляє радіостанція Radio Zet, Д.ТУСК погодився на пропозицію Л.КАЧИНСЬКОГО.

Міністр Канцелярії польського президента Міхал КАМІНСЬКИЙ повідомив, що урядовий літак полетить до Варшави, де забере прем’єра та членів його делегації, після чого повернеться до Познані, звідки забере Президента, й відправиться до Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Д.ТУСК заявив, що планує придбати новий літак для Президента після того, як урядовий ТУ-154 поламався під час тижневої поїздки Л.КАЧИНСЬКОГО до Азії і польський Президент був змушений користуватись послугами чартерної компанії.

Л.КАЧИНСЬКИЙ та Д.ТУСК, що очолюють різні політичні партії, гостро конфліктують між собою.

Напередодні останнього саміту Євросоюзу в жовтні розгорілась чергова суперечка, хто має представляти Польщу на саміті. Вона завершилася тим, що Д.ТУСК не дозволив Л.КАЧИНСЬКОМУ полетіти до Брюсселя урядовим літаком і польський Президент полетів чартером. На переговорах вони сиділи поруч.

На початку грудня ліберальна партія «Громадянська платформа», яку очолює Д.ТУСК, оприлюднила законопроект, яким пропонує уповноважити прем’єра представляти Польщу на самітах Євросоюзу. Опозиційна партія «Право і справедливість», співзасновником якої є Л.КАЧИНСЬКИЙ, назвала цей проект намаганням відсторонити главу держави від ведення закордонної політики.

Д.ТУСК для економії державних грошей часто літає в службові поїздки рейсовими літаками.

У цьому році він вже мав проблему з рейсовим літаком під час свого візиту до США, коли невідомий повідомив про його замінування, і прем’єра Польщі протримали кілька годин в аеропорту в Нью Йорку.