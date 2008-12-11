Європейські ”народники” привітали Ющенка і Тимошенко з коаліцією

Київ. 11 грудня. УНІАН. Європейська народна партiя привітала Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем‘єр-міністра України Юлiю ТИМОШЕНКО зi створенням нової коаліції.

Відповідну заяву зробив генеральний секретар ЄНП Антонiо ЛОПЕЗ IСТУРIЗ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Європейська народна партiя i я особисто вiд iменi ЄНП хочу привiтати двох наших членiв - партiї та їх лiдерiв Вiктора ЮЩЕНКА та Юлiю ТИМОШЕНКО зi створенням цiєї коаліції», - сказав він.

«Це дуже добра новина для Європи та України. Дуже багато потрiбно зробити, попереду багато викликiв… Для нас це дуже хороша новина, i ми повністю пiдтримуємо цю коаліцію», - наголосив А.ЛОПЕЗ IСТУРIЗ.

Генеральний секретар ЄНП також закликав членів новоствореної коаліції «бути вiдповiдальними у своїх діях для того, щоб сприяти стабільності та прогресу країни».

Як повідомлялося, Європейська народна партія (European People`s Party) – найбільша загальноєвропейська партія, до якої входять правоцентристські партії з 37 країн Європи.

ЄНП є провідною політичною силою Європейського Союзу, зокрема, має найбільшу фракцію в Європарламенті, а її представник Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ є президентом Європарламенту.

На початку цього року партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» приєдналася до Європейської народної партії як партія-спостерігач.

Раніше членом ЄНП також стала партія «Наша Україна».