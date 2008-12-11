ЄК виділить 500 тис. євро на розвиток територій, забруднених після вибуху на ЧАЕС

Київ. 11 грудня. УНІАН. Сьогодні в Києві Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, представництво Еврокомісії в Україні та Рівненська облдержадміністрація презентували проект соціально-економічного розвитку регіону. На проект протягом січня 2009 - липня 2010 років буде виділено майже 500 тисяч євро.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи проект, заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир ХОЛОША сказав: ”спільно з Єврокомісією ми започаткували ряд проектів для пом’якшення ситуації в постраждалих від Чорнобильської катастрофи регіонах”. “Ми маємо надію, що цей проект, який має практичне спрямування, дозволить дати роботу мешканцям Рівненщини, виробляти екологічно чисту продукцію”, - сказав він і зауважив, що Рівненська область є однією з найбільш постраждалих в Україні від аварії на ЧАЕС. За його словами, сьогодні до зон радіаційного забруднення віднесено 339 населених пунктів області, в яких проживає майже 406 тисяч чоловік.

У свою чергу виконуючий обов’язки голови представництва Єврокомісії в Україні Дірк ШУБЕЛЬ зазначив, що метою проекту є підтримка виробництва чистих продуктів та зниження рівня безробіття, а також зміцнення комерційних і технічних основ малого та середнього підприємництва через залучення інвестицій і розвиток приватного сектору.

За його словами, проект реалізовуватиметься у Володимирецькому районі Рівненської області і охопить 80 родин у восьми селах. Кошти, які виділятимуть в рамках проекту, спрямовуватимуться на вирощування плодово-ягідних культур, забезпечення необхідною спеціалізованою сільськогосподарською технікою, а також на модернізацію переробних підприємств.

Д.ШУБЕЛЬ також додав, що згодом такий проект може бути поширеним на інші постраждалі від ЧАЕС території.