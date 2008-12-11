Берлусконі каже про можливість компромісу в ЄС щодо розподілу квот на викиди СО2

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ заявляє про можливість знайти компроміс щодо пакету «енергетика – клімат».

Як повідомляє італійське агентство ANSA, про це він заявив сьогодні в Брюсселі.

«Сподіваємося досягти всього, що ми хотіли», - сказав він. Прем`єр не надав інших деталей, зазначивши лише, що основні переговори щодо законодавчого пакету, направленого на боротьбу з кліматичними змінами, відбудуться у п`ятницю, 12 грудня.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2007 року Європейська Рада (самміт гоів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні встановила цілі до 2020 року: знизити викиди СО2 в атмосферу на 20%, збільшити частку відновлювальних джерел енергетики до 20% з нинішніх 8,5%, збільшити енергоефективність на 20%.

До останнього моменту С.БЕРЛУСКОНІ не виключав можливості застосувати право вето у випадку, якщо при розподілі квот між країнами-членами ЄС інтереси Італії будуть ущемлені.