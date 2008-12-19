Польські ліві допомогли Туску ”протащити” пенсійну реформу

Варшава. 19 грудня. УНІАН. Польський Сейм завдяки голосам депутатів партії «Союз лівих демократів» (SLD) та Соціал-демократичної партії (SLdP) подолав вето Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО на урядовий законопроект, який зменшує з 2009 року в чотири рази кількість поляків, які зможуть достроково вийти на пенсію.

Як повідомляє TVN24, за подолання президентського вето у п’ятницю, 19 грудня, проголосували 285 депутатів при 267 необхідних голосів.

Урядова коаліція «Громадянської платформи» (РО) та Польської аграрної партії (PSL) разом мають в Сеймі 240 депутатських мандатів.

Проти виступили лише представники опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS), співзасновником якої є Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Після цього PiS звинуватив SLD в зраді своєї ідеології, оскільки голосуванням вони підтримали не працівників, інтереси яких традиційно захищають «ліві», а лібералів.

Незадоволений подоланням вето також профспілка «Солідарність». «Це була змова між РО та SLD... Вже багато разів SLD показувало, що не можна їм вірити і це вчергове підтвердилось», - сказав голова «Солідарності» Януш СНЯДЕК.

Прийнятий у п’ятницю закон передбачає, що на дострокову пенсію зможе вийти близько 250 тисяч поляків 40 професій замість близько мільйона, які мали на це право до ухвалення закону. Право дострокової пенсії втратять більшість вчителів, частина працівників залізничного транспорту, артисти, журналісти, водії вантажівок.

Достроково на пенсію зможуть вийти жінки віком 55 років та 60-річні чоловіки зі стажем роботи 20 та 25 років, відповідно, які народились між 31 грудня 1948 року та 1 січня 1999 року й, щонайменше, 15 років працювали в особливих умовах або виконували особливу працю.

Особливими умовами закон визначає працю при переробці вугілля, руд, металів, з мінералами, під землею, при обслуговуванні доменних печей та при переробці азбесту.

Особливою працею визначено роботу машиністів, пілотів, вчителів спеціальних навчальних закладів для неповнолітніх та операційних груп.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Президент Польщі наклав вето на прийнятий в листопаді урядовий законопроект пенсійної реформи, пояснивши своє рішення тим, що закон порушує конституційне право рівності громадян.

У Варшаві в листопаді та грудні проти урядової реформи протестувало кілька разів кілька тисяч поляків.

Економісти називали необхідним скорочення кількості людей, що мають право на дострокову пенсію, через величезний дефіцит Пенсійного фонду.