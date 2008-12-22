Швидкість пробки від шампанського сягає 40 км на годину

Брюссель. 22 грудня. УНІАН. Німецький фізик вирахував швидкість польоту пробки від шампанського.

Як передає сьогодні бельгійське агентство Belga, німецький фізик Фрідріх БАЛК з Технічного університету Клаустхаля в Нижній Саксонії зміряв швидкість пробки, що вилітає з пляшки з тиском близько 2,5 бар. Такий тиск виникає в пляшці, якщо її добре струсити.

За допомогою фотоелектричних і акустичних пристосувань учений встановив, що швидкість пробки досягає 40 км за годину. При цьому, теоретично швидкість пробки може досягати 100 км/год при підвищенні тиску в пляшці до 3 бар, утім такий тиск може спостерігатися лише в пляшках, які провели певний час під впливом прямих сонячних променів і які добре струсили перед відкриттям.

Що ж до пляшок шампанського, витягнутих з холодильника і які практично не струшували, то в них тиск невисокий, а, відповідно, і швидкість вильоту пробки не є небезпечною для людей, переконаний учений.