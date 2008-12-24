Мінтранс планує до кінця літа отримати кредит ЄБРР на вагони

Київ. 24 грудня. УНІАН. Міністерство транспорту і зв`язку України розраховує до кінця літа 2009 року одержати кредит ЄБРР на закупівлю пасажирських вагонів для «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«На завершальній стадії угода з ЄБРР щодо вантажних вагонів і, думаю, до кінця літа така ж (угода – УНІАН) буде щодо пасажирських вагонів», – сказав міністр.

За його словами, програму розвитку залізниць змінювати не будуть, відповідно, в 2009 році планується придбати 170 пасажирських і як мінімум 4 тисячі вантажних вагонів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді ц.р. Європейський банк реконструкції і розвитку ухвалив рішення виділити ”Укрзалізниці” 125 млн. дол. пільгового кредиту, крім того, 175 млн. євро виділить Європейський інвестиційний банк. Як заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, «всі ці гроші підуть на розширення рухомого складу «Укрзалізниці».