Незаконні мігранти через Україну все більше їдуть до нових країн ЄС

Київ. 5 січня. УНІАН. Потік незаконної міграції через Україну переорієнтовується на нові країни Євросоюзу, зокрема, на Румунію та Угорщину, повідомляє «Німецька хвиля» із посиланням на Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, на українсько-словацькому кордоні потік незаконної міграції зменшився у 2,5 рази, натомість цей показник зріс на українсько-угорській та українсько-румунській ділянках західного кордону країни.

“На українсько-угорських та українсько-румунських ділянках кордону збільшилися випадки затримання груп нелегальних мігрантів”, - сказав керівник Західного регіонального управління Держприкордонслужби Артур ГОРБЕНКО.

За його словами, тільки на цих двох ділянках затримано 6-х організаторів переправлення мігрантів.

А.ГОРБЕНКО додав, що Держприкордонслужба змушена додатково оснащувати ці пункти та збільшити оперативний склад, зокрема, кількісний склад Мукачівського загону збільшено утричі .

А.ГОРБЕНКО вважає, що активізація незаконної міграції у бік Румунії та Угорщини викликана змінами законодавства, пов’язаними зі вступом цих країн до ЄС, спрощенням процедури отримання статусу біженця, а також процесами реорганізації прикордонних відомств Румунії та Угорщини.