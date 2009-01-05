Словаччина отримує газ в повному обсягу

Київ. 5 січня. УНІАН. Словаччина підтверджує отримання російського газу, що йде через Україну, в повному обсягу.

Про це повідомила прес-секретар головної газової компанії Словаччини Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Дана КРШАКОВА, передає РІА «Новости».

Третього січня Словаччина зафіксувала незначне скорочення постачання російського газу, що йде через Україну. Тоді в Братиславі ситуацію оцінили ”як стандартну, оскільки подібного роду незначне зниження іноді спостерігається взимку”.

Уряд Словаччини відстежує ситуацію з постачаннями російського газу в країну, повідомила прес-секретар уряду Сільвія ГЛЕНДОВА. За її словами, прем`єр-міністр Словаччини Роберт ФІЦО ”постійно одержує всю необхідну інформацію щодо ситуації з постачанням газу”.

Раніше міністр економіки Словаччини Любомир ЯГНАТЕК заявив, що Братислава ”не має наміру втручатися в газову суперечку” між Києвом і Москвою.

Як повідомлялося, ”Газпром” з 1 січня 2009 року припинив постачання газу в Україну через відсутність домовленості про ціну на газ і тарифної ставки на транзит. Російська монополія продовжує поставляти природний газ транзитом через Україну і при цьому вважає незаконним використання українською стороною частини цього газу як технічного для забезпечення транспортування. На її думку, транзитний контракт продовжує діяти.

Водночас НАК ”Нафтогаз України” наполягає, що за відсутності узгоджених умов транзиту має право направляти частину газу, що подається Росією на вхід української ГТС. для забезпечення його транзиту.

«Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» відновлення рівномірних поставок природного газу для його транзиту європейським споживачам за всіма напрямами.

В останні дні у ряді країн Східної Європи, серед яких Словаччина, було відзначено зниження обсягів постачання газу через територію України.

Разом з тим Європейська комісія заявила, що відчутних порушень в поставках російського газу через територію України немає.