Польща не відзначає подальшого зниження поставок газу через Україну

Варшава. 5 січня. УНІАН. Польський оператор магістральних газопроводів компанія Gaz-System станом на вечір понеділка, 5 січня, не зафіксувала подальшого зменшення об’ємів російського газу, що надходить до Польщі через Україну, які з вечора 2 січня знизились на 11%.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар компанії Магожата ПОЛКОВСЬКА.

За її словами, компанія продовжує компенсувати недопоставки газу з України через Білорусь.

М.ПОЛКОВСЬКА також зауважила, що Gaz-system не несе додаткових витрат у зв’язку зі збільшенням поставок газу через білоруську газотранспортну систему.

Довідка УНІАН. Польща щороку споживає близько 15 млрд. кубометрів газу, близько 40% з якого покриває за рахунок власного видобутку. В 2007 році Польща імпортувала понад 9,2 млрд. кубометрів газу, майже 70% з якого з РФ.

Поляки отримують 40% газу через українську газотранспортну систему, 60% - через Білорусь.