”Газпром” готовий купувати газ на термінових ринках Європи

21:46, 05 січня 2009
Новини ЄС
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Щоб компенсувати недопоставки через Україну

Київ. 5 січня. УНІАН. ВАТ «Газпром» готове купувати газ на термінових ринках для компенсації недопостачань через Україну.

Про це заявив сьогодні голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР під час робочої зустрічі з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ у Москві.

«Ми готові купити газ на термінових ринках», - сказав він.

За словами О.МІЛЛЕРА, придбання газу на термінових ринках стане лише одним зі способів для компенсації можливого подальшого зменшення постачання газу до Європи через Україну у зв’язку із прийнятим сьогодні рішенням скоротити постачання російського газу через Україну.

Серед інших моєжливостей для компенсації О.МІЛЛЕР назвав збільшення транзиту газу через Білорусь та «Голубий потік», а також збільшення підняття газу з підземних сховищ газу в Європі, що належать «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вирішила скоротити постачання газа до Європи через Україну на 65,3 млн. кубометрів, які, на переконання Росії, були украдені Україною. При цьому, Росія вирішила і надалі скорочувати транзит газу поденно на рівень «вкраденого» Україною газу.

Уекраїна використовує частину російського газу, призначеного на транзит, для забезпечення роботи газотранспортної системи.

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