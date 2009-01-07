Ющенко запропонував ЄС направити спостерігачів по газу

Київ. 7 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував Президенту Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ направити європейських спостерігачів на пункти пропуску російського газу, а також на головний диспетчерський пункт ВАТ «Укртрансгаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі головаи держави, про це йдеться в листі, направленому В.ЮЩЕНКОМ Ж.БАРРОЗУ.

Згідно з повідомленням прес-служби, ця пропозиція направлена на забезпечення прозорості та отримання достовірної інформації в режимі реального часу щодо транзиту російського газу.

Крім того, український Президент закликав Ж.БАРРОЗУ використати всі можливості ЄС для того, щоб підтримати звернення до Президента РФ негайно розпочати переговори.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.