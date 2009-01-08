Медведєв закликав Ющенка до негайного вирішення газової проблеми

Київ. 7 січня. УНІАН. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ закликав свого українського колегу Віктора ЮЩЕНКА до негайного вирішення газової проблеми.

Розмова двох лідерів відбулася в середу ввечері за ініціативою української сторони, передає РІА Новости.

Як повідомили в прес-службі Кремля, в ході розмови Президент РФ звернув увагу Президента України на наступне:

1. Питання постачання газу для європейських споживачів і газових відносин РФ з Україною не є політичним.

”Для РФ це питання виконання своїх економічних зобов`язань. Але, на жаль, ця проблема стала заручником розбіжностей в керівництві України і його нездатності ухвалити адекватні рішення в ситуації, що склалася”, - процитували в прес-службі слова Д.МЕДВЕДЄВА.

2. ”Росія не виходила з переговорів з Україною і готова до їх відновлення у будь-який момент”, - сказав Президент РФ.

За словами співробітника прес-служби, Д.МЕДВЕДЄВ, відзначивши, що газові відносини Москви і Києва не є політичними, закликав В.ЮЩЕНКА дати необхідні інструкції на цю тему уряду і енергетичним властям України.

3. Для відновлення постачань газу українським споживачам необхідне укладення контракту між ”Газпромом” і ”Нафтогазом України”. ”Ціна на газ повинна бути ринковою, відповідати рівням цін, що склалися в Європі, на газ і визначатися по формулі”, - відзначив Д.МЕДВЕДЄВ.

”Ніяких знижок і пільг не повинно бути взагалі”, - підкреслив глава російської держави.

4. ”Увагу Президента України було звернуто на те, що європейські споживачі не одержали газ, що поставляється транзитом через територію України з причини протиправного привласнення газу українською стороною, що є абсолютно неприпустимим. Ця ситуація не відповідає наявним угодам між РФ, Україною і європейськими споживачами, а також іншим міжнародним договорам”, - повідомили в прес-службі Кремля.

5. Президент РФ відзначив, що ”боргова проблема не врегульована, заборгованість повинна бути погашена українською стороною в повному об`ємі і в найкоротші терміни”.

6. Для відновлення постачань газу потрібний контрольний механізм за участю ”Газпрому”, ”Нафтогазу”, енерговластей України і РФ, спостерігачів від ЄС, заявив Президент РФ.

”Для відновлення постачань газу необхідно створити контрольний механізм, який повинен включати представників двох газових компаній, представників енергетичних властей України і РФ, спостерігачів від ЄС, а також представників міжнародних юридичних фірм, що забезпечують захист інтересів ”Газпрому” і ”Нафтогаза України”, - процитували слова Президента Росії в прес-службі.

Президент РФ закликав В.ЮЩЕНКА до негайних дій для відновлення транзиту російського газу.

”Президент РФ закликав В.ЮЩЕНКА до негайних дій з метою досягнення необхідних домовленостей і негайного відновлення транзиту російського газу євроспоживачам”, - повідомили в прес-службі Кремля.