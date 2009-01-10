Україна хоче двосторонніх контрактів з Є/С на транзит газу

Київ. 10 січня. УНІАН. Україна пропонує Європейському Союзу розглянути можливість укладення двосторонніх контрактів на транзит російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він зазначив, що ЄС розуміє, що на сьогодні важко сподіватися на Росію як на надійного постачальника газу, і тому починає думати про інші варіанти забезпечення своєї енергетичної безпеки. «Серед цих варіантів розглядається і пропозиція української сторони про можливість укладення двосторонніх контрактів між Україною і ЄС на транзит газу, тобто газ постачається на східні кордони України, а далі Україна на підставі двосторонніх контрактів з ЄС транзитує цей газ до європейських споживачів», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що на наступному тижні відбуватимуться інтенсивні контакти представників Європейської комісії з європейськими компаніями, які займаються транзитом газу до європейських споживачів.

«Дуже важливо, що європейські партнери нас почули, і вони над цим серйозно задумалися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна виступає за те, щоб її газотранспортна система стала невід’ємною частиною європейського газового ринку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це дозволить вирішити багато існуючих проблем щодо транспортування газу. Загалом В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна підтримує всі ініціативи Європейського Союзу, які дозволять оптимізувати європейський газовий ринок.