Словаччина відновить роботу одного реактора на закритій АЕС

Київ. 10 січня. УНІАН. Уряд Словаччини ухвалив рішення про відновлення роботи одного з реакторів на атомній станції у зв`язку з припиненням постачання російського газу через Україну. Про це повідомило агентство Рейтер з посиланням на заяву прем`єр-міністра Словаччини Роберта ФІЦО.

Раніше Словаччина вже заявляла, що їй доведеться знову запустити застарілий реактор потужністю 440 мегават на АЕС ”Богуніце”, щоб компенсувати нестачу енергії, пов`язану з припиненням постачання російського газу.

Закриття АЕС ”Богуніце”, яке відбулося в 2008 році, було однією з умов вступу Словаччини до Євросоюзу.

”Ми розуміємо, що це (запуск реактора) є порушенням угоди про вступ (до ЄС), але зараз кризовий час”, - заявив Р.ФІЦО на прес-конференції після екстреного засідання уряду, на якому було ухвалено це рішення.

”Збитки від порушення угоди будуть меншими, ніж збитки, які буде завдано колапсом системи енергопостачання”, - додав прем`єр.

Після припинення подачі російського газу в Словаччині було оголошено так званий надзвичайний стан в економіці. Словаччина на 98 % залежить від постачання газу з РФ.