”Газпром” втратив 800 млн. дол. через припинення транзиту газу

Київ. 11 січня. УНІАН. ВАТ «Газпром» через припинення постачання газу через територію України втратив близько 800 млн. дол. і був змушений зупинити роботу понад 100 свердловин. Про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН в інтерв`ю німецькому телеканалу АРД, яке вийде в ефір 14 січня.

«Газпром» зазнає тільки збитків через те, що недопостачає продукт своїм партнерам. Ось за ці дні припинення постачаннячерез Україну «Газпром» зазнав збитків на близько 800 мільйонів доларів. «Газпром» змушений зупинити роботу понад 100 свердловин, щоправда, без небезпеки технічних наслідків», - сказав В.ПУТІН

Крім того, за його словами, «Газпром» несе й іміджеві витрати.

Також В.ПУТІН запропонував Євросоюзу надати Україні кредит, “якщо українській економіці не вистачає ресурсів”.

«Якщо не вистачає ресурсів на сьогоднішній день, економіка не готова, вона енергозатратна, дайте їм кредит», - заявив російський прем`єр.

Він нагадав, що Росія дала Білорусі кредит у розмірі 2 млрд. дол..