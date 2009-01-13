Чехія готова сприяти переговорам з РФ про газ для українців

Київ. 13 січня. УНІАН. Чехія, яка нині головує в ЄС, готова сприяти діалогу між Україною та Росією з метою досягнення взаємоприйнятного компромісу в питанні постачання російського природного газу українським споживачам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це сьогодні сказав посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

Я.БАШТА відзначив відповідальну та конструктивну позицію України в цьому процесі. Він запевнив, що відновлення постачання газу до Європи є лише початком врегулювання проблем у відносинах між Україною та РФ у газовій сфері.

У ході зустрічі співрозмовники позитивно оцінили підсумки надзвичайного засідання Ради міністрів ЄС з питань енергетики, яке відбулося 12 січня у Брюсселі за участю української та російської сторін.

Заступник міністра закордонних справ України К.ЄЛІСЄЄВ у свою чергу висловив сподівання, що Чехія як головуюча в ЄС країна продовжуватиме відігравати конструктивну роль у остаточному вирішенні питань, пов’язаних із постачанням російського газу українській стороні.

Українській представник подякував Чеському головуванню в ЄС за вагомий внесок у досягнення компромісу з Російською Федерацією щодо відновлення постачання російського природного газу європейським споживачам.