ЄС закликає Іран не забивати людей каменями

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Європейський Союз закликає Іран припинити практику забиття людей каменями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві президентства в ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Європейський Союз суворо засуджує нові випадки забиття каменями в Ісламській Республіці Іран”, - зазначається у заяві.

У документі зазначається, що наприкінці 2008 року, згідно з офіційним підтвердженням, три особи зазнали такого покарання, одній з них вдалося уникнути смертельних ударів і вижити, інші двоє були забиті на смерть.

“Європейський Союз терміново просить центральні органи влади Ірану розслідувати ці випадки та забезпечити, щоб з практикою забиття каменями було ефективно та остаточно покінчено”, - написано у заяві.

ЄС також закликає Іран заборонити це страшне та негуманне покарання, а також ратифікувати Конвенцію проти тортур та іншого негуманного ставлення.