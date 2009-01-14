ВР ратифікувала угоду зі Словаччиною про соцзабезпечення

Київ. 14 січня. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Договору між Україною та Словаччиною про соціальне забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 357 народних депутатів з 413 зареєстрованих в сесійній залі.

Цією угодою вносяться зміни до статті 20 договору, які стосуються спрощення механізму переказу грошових виплат за кордон, та до статті 23 договору, нові положення якої передбачатимуть, що страховий стаж, набутий громадянами відповідно до законодавства обох договірних сторін до 31.12.2001 р., буде вважатися страховим стажем тієї договірної сторони, на території якої громадянин постійно проживав станом на зазначену дату.