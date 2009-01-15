Косачов каже, що ”Набукко” спрямований на дискредитацію Росії

Москва. 15 січня. УНІАН. Ініціатива щодо будівництва газопроводу «Набукко» спрямована на дискредитацію Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Костянтин КОСАЧОВ.

“Наше заперечення пов`язане з тим, що, на думку наших експертів, ні інвестицій, ні газу реально для цього проекту не існує”, - сказав К.КОСАЧОВ.

На його думку, цей проект розвивається останніми роками «виключно як політичний, як проект, який покликаний виставити Росію як ненадійного партнера».

К.КОСАЧОВ зазначив, що на даний момент треба захищатися від несумлінних країн-транзитерів, і для цього Росія пропонує збудувати нові трубопроводи «Північний потік» і «Південний потік».

“Коли вони будуть запущені, ми підемо остаточно від транзитної залежності і тим самим забезпечимо надійність нашої співпраці по газу”, - сказав К.КОСАЧОВ.