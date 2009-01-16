Україна та Польща підпишуть дорожню карту співпраці

Київ. 16 січня. УНІАН. Україна та Польща домовилися найближчим часом розробити та підписати “дорожню карту” двосторонньої співпраці на 2009-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні під час спільної зі своїм польським колегою Радославом СІКОРСЬКИМ прес-конференції у Києві.

“Ми домовилися, що цей план буде максимально конкретним і прагматичним, який дасть практичний результат у двосторонніх відносинах”, - сказав В.ОГРИЗКО, відзначивши високу інтенсивність політичного діалогу між двома країнами протягом останнього часу. За його словами, робота над документом вже розпочалася, і в ході сьогоднішніх переговорів сторони обговорили найбільш актуальні питання двосторонніх взаємовідносин.

Зі свого боку глава зовнішньополітичного відомства Польщі назвав нинішню інтенсивність контактів на всіх рівнях “нормальною між країнами, які є стратегічними партнерами”, відзначивши особливу роль України у просуванні польських інтересів у Східних регіонах Європи.

Р.СІКОРСЬКИЙ підкреслив, що Польща і надалі підтримуватиме Україну як незалежну демократичну державу і сприятиме її євроатлантичній інтеграції.

На думку польського міністра, відносини між двома країнами є “досконалими, особливо на рівні урядів”. На підтвердження своїх слів Р.СІКОРСЬКИЙ назвав підписання угоди про малий прикордонний рух, для набрання чинності якої потрібна лише ратифікація парламентами України та Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня 2008 року.

У грудні 2008 року Україна та Польща підписали протокол до цієї угоди щодо зменшення прикордонної смуги з 50-ти до 30-ти кілометрів на вимогу ЄС. 15 січня, перебуваючи у Вінниці, глава МЗС Республіки Польща Р.СІКОРСЬКИЙ висловив припущення, що сама угода про малий прикордонний рух почне працювати влітку 2009 р.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, які мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України.